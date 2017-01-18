 

Маньяк-педофил сознался в сотнях преступлений

 

Полиция Индии смогла выявить 58 случаев совращения несовершеннолетних маньяком-педофилом Сунилом Растоги, который ранее сознался в совершении 500 преступлений сексуального характера, сообщает издание Times of India.

Полиция задержала Растоги на прошлой неделе после трех лет расследования его деяний. На допросе 38-летний портной сознался, что начиная с 2004 года совершил около 500 нападений на несовершеннолетних и около 2,5 попыток совращения школьниц. В декабре-январе поступили новые сообщения о нападениях, предположительного, совершенных этим же человеком, которые позволили задержать его.

Между тем супруга преступника Бхавна Растоги, с которой он вместе с пятью детьми жил в Рампуре, Уттар-Прадеш, заявляет, что хотела бы смертной казни для мужа. Она знала о его преступлениях, и, по ее словам, когда пыталась уговорить его прекратить это, он избивал ее.

Сунил Растоги был известен властям — он неоднократно привлекался к суду за нападения на несовершеннолетних, в последний раз это произошло в 2016 году.

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