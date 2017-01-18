Армию Казахстана подняли по тревоге

В сухопутных войсках Казахстана одновременно на нескольких полигонах на востоке, западе и юге страны проходят командно-штабные учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

Согласно пресс-релизу, учения, начатые по приказу министра обороны Сакена Жасузакова, направлены на отработку действий войск при приведении в высшие степени боевой готовности, выполнении мобилизационных мероприятий, совершении марша в районы боевого предназначения, а также локализации кризисных ситуаций.

"Согласно замыслу, причиной возникновения кризисных ситуаций с перерастанием в вооруженный конфликт является расширение масштабов деятельности международных террористических и национально-сепаратистских организаций", — говорится в сообщении пресс-службы.

При отработке учебно-боевых задач командно-штабных учений используются беспилотные летательные аппараты по разведке, целеуказанию, выводу фото- и видеоинформации из районов проведения учений на командные пункты в режиме реального времени. Отработка задач проходит в том числе и на незнакомой местности.

Всего в командно-штабных учениях задействованы более 1,5 тысячи человек личного состава и более 200 единиц военной техники.