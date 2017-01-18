 

В Турции выданы ордера на арест еще сотен военных

 

Турецкая прокуратура выдала ордера на арест 243 военных. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, операция по их задержанию проходит одновременно в 54 провинциях.

Военнослужащих подозревают в причастности к неудачной попытке переворота в июле 2016 года. Основанием для задержания послужило использование ими приложения для смартфона Bylock, которое позволяет обмениваться сообщениями, защищенными при помощи системы шифрования. Именно его, как считают турецкие власти, использовали члены подпольной организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, чтобы координировать свои действия в ходе путча.

15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. После подавления путча в стране начались массовые чистки в органах власти, государственного управления, судах, учреждениях сферы образования, армии и спецслужбах. Были закрыты более 130 СМИ, более 81 тысячи человек отстранены от работы или уволены. 32 тысячи фигурантов дела о попытке мятежа находятся под стражей.

629 просмотров


Старости
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Новруз Мамедов: Министры приписали себе заслуги президента
Наша погода
Сегодня 8° / 5°
19 Янв 7° / 3°
20 Янв 5° / 2°
21 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8045 AZN
1 EUR   =   1.9302 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN


Новостная лента

Лавров и Курц обсуждают Карабах
Стамбульского стрелка искал и Узбекистан
Россия поставила в Армению грозное вооружение — «Небо-М»
Китай против представителей Тайваня на инаугурации Трампа Назревает скандал
Турок пытался вывезти из Азербайджана десятки тысяч долларов
Госпитализирован Джордж Буш-старший
Университет «Кавказ» окончательно закрылся
В честь Трампа назвали моль с похожим начесом на голове
Египетский футболист включен в список террористов
Турки отпустили ближайшего соратника Ровшана Ленкоранского
Министр энергетики Саудовской Аравии на переговорах с Ильхамом Алиевым Визит в Давос; обновлено
Kapital Bank участвует в форуме Euromoney-2017
В Турции выданы ордера на арест еще сотен военных
В Баку супружеская пара отравилась угарным газом
Армию Казахстана подняли по тревоге
Маньяк-педофил сознался в сотнях преступлений
Пентагон констатировал сокращение возможностей сотрудничества с Россией
Ассанж готов к переговорам с США
В Баку Mercedes насмерть сбил женщину
Армения продолжает нарушать режим прекращения
Цены на нефть растут
Азербайджан продолжит поиски природных запасов ядерного сырья
Хошбахт Юсифзаде: «Доля прибыльной нефти Азербайджана выросла»
В России с водителя-азербайджанца потребовали 25 миллионов За наезд на пешеходов
Был золотоискателем на Мадагаскаре, стал тренером в Азербайджане Продолжение расследования