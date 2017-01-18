 

Kapital Bank участвует в форуме Euromoney-2017

 

Kapital Bank участвует в форуме Euromoney-2017, проходящем с 17 по 18 января в Вене, где традиционно в начале каждого года проходит одно из крупнейших событий финансовой сферы – Форум стран Центральной и Восточной Европы.

На форуме Kapital Bank был представлен делегацией во главе с первым заместителем председателя правления Фаридом Мамедовым. Присутствовавшие на мероприятии государственные деятели, инвесторы, представители международных организаций и финансовых институтов обсудили ряд актуальных вопросов и проблем региона, определили цели развития на текущий год.

«Участие в международных мероприятиях дает возможность получить актуальную информацию о результатах деятельности и развитии различных компаний мира. В течение двух дней проходящего форума мы встретимся с представителями ведущих банков мира, обсудим основные вопросы, связанные с текущей ситуацией, будущие перспективы на международном финансовом рынке.

Уверен, участвуя в таких мероприятиях, Kapital Bank как лидер региона укрепит свои позиции и узнаваемость в международном финансовом мире», - отметил первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Мамедов.

Следует отметить, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем планирует еще более расширить круг такого рода сотрудничества с международными финансовыми структурами в различных областях.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и двух отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.

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