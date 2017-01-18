 

Турки отпустили ближайшего соратника Ровшана Ленкоранского

 

Турецкие власти выпустили из изолятора «вора в законе» Гаджибабу Талыбханлы (Гаджи Бейлаганский) — «правую руку» мафиози Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский), застреленного в Стамбуле прошедшим летом. Он подозревался в участии в убийстве «криминального генерала» Алибалы Гамидова (Годжа Бакинский).

Крайний справа — Гаджи Бейлаганский

Как рассказал Росбалту источник в правоохранительных органах, Гаджибаба Талыбханлы был ближайшим сподвижником Ровшана Джаниева и находился вместе с ним в момент покушения. Гаджи должен был сопровождать тело покойного в Азербайджан, но неожиданно вместе с двумя другими гангстерами был задержан в аэропорту турецкой полицией.

Им объявили, что они подозреваются в убийстве «вора в законе» Алибалы Гамидова, которое было совершено в Стамбуле в 2013 году. Впрочем, всю вину на себя взяли двое других задержанных, поэтому Гаджи вышел на свободу.

Собеседник агентства говорит, что Талыбханлы сразу примкнул к группировке «вора в законе» Гусейна Ахмедова (Гусейн Слепой), который сейчас ведет борьбу за турецкие активы Джаниева.

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