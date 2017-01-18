 

Египетский футболист включен в список террористов

 

Суд в Египте включил бывшего футболиста Мохаммеда Абутрику в список людей, связанных с терроризмом, об этом BBC News сообщил адвокат спортсмена.

По его словам, власти подозревают футболиста в финансировании запрещенной в стране организации "Братья-мусульмане". Организация была признана террористической в конце 2013 года.

Адвокат заявил, что он будет добиваться пересмотра этого решения.

Абутрика отрицает, что он, его компания или деловые партнеры когда-либо финансировали исламистов.

Согласно принятому в 2015 году антитеррористическому закону страны, людям, включенным в список, запрещается путешествовать, а их активы и паспорта могут быть конфискованы.

Правительство заморозило активы Абутрики еще в 2015 году. Защита футболиста пытается добиться разморозки активов.

Абутрика - один из самых успешных африканских футболистов своего поколения. Он закончил свою карьеру в 2013 году.

Во время президентских выборов 2012 года Абутрика открыто поддерживал Мухаммеда Мурси, который являлся кандидатом от "Братьев-мусульман". В итоге Мурси тогда и стал президентом. Но всего через год он был свергнут в ходе госпереворота. После этого многие сторонники "Братьев-мусульман" были или убиты, или оказались в тюрьме.

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