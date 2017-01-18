 

В честь Трампа назвали моль с похожим начесом на голове

 

Миниатюрную моль с размахом крыльев всего 9 миллиметров ученые назвали в честь избранного президента США Дональда Трампа. Статья с описанием морфологии нового вида опубликована в научном журнале Zookeys, передает Газета.ру.

Назвать новый вид в честь Трампа ученых подтолкнуло сходство светло-желтых чешуек на голове мотыльков со знаменитой прической известного политика. Ареал обитания моли простирается от южной части штата Калифорния до штата Нижняя Калифорния в Мексике.

Примечательно, что стена, которую Трамп предлагал возвести между двумя странами, разделила бы ареал  обитания этой моли пополам.

Новый вид моли был обнаружен эволюционным биологом Вазириком Назари из Канады во время посещения музея энтомологии в Калифорнии. «Ее отличительный окрас крыльев и особенности ДНК сразу определили моль к еще не описанному виду», — пояснил ученый.

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