 

Университет «Кавказ» окончательно закрылся

 

Университет «Кавказ» в Баку объявил о своем окончательном закрытии. Об этом передает газета Министерства налогов Vergilər.

В июле 2016 года сообщалось о закрытии университета. Тогда учредитель вуза уведомлял Министерство образования Азербайджана о закрытии учебного заведения. В результате университет был передан в подчинение Бакинской высшей школы нефти.

В январе 2017 года появилась информация, что дипломы студентов, окончивших и поступивших в университет «Кавказ» до 2016 года, признаваться не будут. Об этом было сказано в заявлении, распространенном Советом по образованию при Посольстве Азербайджана в Турции. Совет по высшему образованию Турецкой Республики заявил, что признаваться в Турции будут только дипломы студентов, поступивших в данный вуз в 2016-2017 учебном году.

Отметим, что вопрос о закрытии университета появился после того, как была опубликована информация о связях вуза с главой секты нурсистов Фетхуллахом Гюленом.

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