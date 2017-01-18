Турок пытался вывезти из Азербайджана десятки тысяч долларов

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы республики гражданином Турции незадекларированных $49 тыс., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«В ручной клади летевшего рейсом Баку-Стамбул гражданина Турции в Международном аэропорту Гейдар Алиев были обнаружены незадекларированные $49 тыс.», - говорится в сообщении ГТК.

Наличие незадекларированной валюты удалось выявить на мониторе с помощью рентгеновского аппарата.

В ручной клади турецкого гражданина таможенники обнаружили 477 стодолларовых и 130 десятидолларовых купюр.