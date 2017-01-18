Китай выступает против того, чтобы представители Тайваня принимали участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

"Китай против того, чтобы администрация Тайваня посылала кого-либо из официальных лиц для участия в церемонии. Призываем США не иметь никаких официальных контактов с Тайванем и не позволить тайваньским представителям посетить инаугурацию", — сказала Хуа Чуньин.

Ранее сообщалось, что бывший председатель оппозиционной Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня, экс-премьер правительства острова Ю Сикунь в понедельник вылетел в США для участия в церемонии инаугурации Трампа. Он заявил, что делегация острова поблагодарит американскую сторону за встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь во время транзитных остановок в США в ходе ее визита в страны Латинской Америки.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает Конгресс США. На церемонии будут присутствовать от 2 до 3 миллионов человек.

Материковый Китай на церемонии будет представлять посол КНР в США Цуй Тянькай.