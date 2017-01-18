Россия поставила в Армению грозное вооружение — «Небо-М»

Россия развернула радиолокационные комплексы (РЛК) «Небо-М» на 102-й военной базе в Гюмри. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в статье Евгения Даманцева «Преимущества комплексов «Небо-М» в противоракетном звене ВКС РФ», опубликованной в журнале Минобороны России «Военное обозрение».

«В Армении РЛС «Небо-М» станет достойным ответом на приобретенную Азербайджаном израильскую станцию Green Pine, а также сможет контролировать огромные участки воздушного пространства над Турцией, Ираком, Сирией и Грузией», — пишет автор статьи.

Отметим, что РЛК «Небо-М» объединяет качества системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и станции дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), а также радара целеуказания для зенитно-ракетных подразделений. По состоянию на 2017 год радиотехнические войска (РТВ) России располагают более чем 10 комплектами «Небо-М». Комплексы состоят на вооружении частей РТВ в Восточном и Западном военных округах. О том, что эти комплексы развернуты и в Армении, сообщается впервые.

Автор статьи утверждает, что радиолокационный комплекс «Небо-М» — единственное мобильное средство радиотехнической разведки, способное выполнять функции системы предупреждения о ракетном нападении по низковысотному и средневысотному «снаряжению» сверхзвуковых или гиперзвуковых ракет и летательных аппаратов, обеспечивая при этом достойное время оповещения о подлёте, а также возможность быстрой переброски на тот или иной участок ракетоопасного воздушного направления.

«Весьма непредсказуемое воздушное направление, где может быть востребован комплекс «Небо-М», — юго-западное воздушное направление. На этом направлении наблюдается особо высокая активность тактической и стратегической разведывательной авиации ВВС США, базирующейся на турецких и аравийских авиабазах, а в перспективе будут все чаще проводиться испытания турецких оперативно-тактических баллистических ракет семейства «Йылдырым». Это и постоянно возрастающая военная угроза со стороны Грузии, которая планирует разместить на военной базе Вазиани крупный контингент Объединенных ВС НАТО в составе бронетанковых подразделений и нескольких батарей комплексов Patriot PAC-3 или SAMP-T», — пишет автор.

Автор статьи утверждает, что комплекс «Небо-М» способен на расстоянии 200-250 км в секторном режиме и около 160 км в режиме кругового обзора обнаруживать корректируемые снаряды реактивных систем залпового огня.

«В качестве обнаружителя малоразмерных целей «Небо-М» многократно опережает израильскую радиолокационную станцию EL/M-2084», — отмечается в статье.

«Важнейшей отличительной особенностью РЛК «Небо-М» на фоне различных РЛС дежурного режима является также возможность обнаружения экзоатмосферных целей на высоте 1200 км. На лицо продвинутый радиолокационный концепт с выраженными противоракетными качествами, способный обнаруживать, сопровождать и даже захватывать баллистические ракеты средней дальности вне пределов земной атмосферы», — говорится в статье.