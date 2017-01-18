Стамбульского стрелка искал и Узбекистан

Подозреваемый в исполнении теракта в ночном клубе Стамбула узбекского происхождения Абдулкадир Машарипов находился в розыске в Узбекистане за связь с террористической организацией в Афганистане, сообщает Haberturk.

Спецслужбы Узбекистана заявили, что Машарипов выехал из Узбекистана 6 лет назад. Там он также числился в списке террористов.

Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан был зарегистрирован в Коканде, сообщили узбекские власти в ходе обмена информацией с турецкими коллегами.

По данным телеканала, арестованный искал зарубежного отправителя террористической группировки «Исламское государство», чтобы выехать в Сирию после теракта в новогоднюю ночь в клубе Стамбула.

По данным турецкой полиции, Абдулкадир Машарипов нелегально въехал в Турцию в январе 2016 года со стороны Ирана. Он говорит на четырех иностранных языках — русском, китайском, арабском и турецком.