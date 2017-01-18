Лавров и Курц обсуждают Карабах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Австрии Себастьяном Курцем, передает РИА Новости.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят широкий спектр вопросов, в частности, нагорно-карабахский конфликт, сирийское урегулирование, ситуацию в Украине, Приднестровье, а также в Йемене и Ливии.

Ранее в интервью агентству Sputnik Курц заявил, что выступает за постепенное снятие санкций ЕС против России в случае выполнения Минских соглашений.

По его словам, «до сих пор было мало прогресса по их выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года».