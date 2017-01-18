 

Погода в Азербайджане ухудшится

 

19 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Ожидается дождь. Северо-восточный ветер к вечеру сменится на северо-западный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5 градусов тепла, днем 6-8, в Баку ночью 3-5, днем 6-8 тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность  80-90%.

Сообщается, что 19 января погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, временами ожидаются дожди.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, мокрый снег, в горных и предгорных районах — снег. Местами туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 0-5 тепла.

19-20 января в некоторых районах погода будет нестабильной, временами ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Усилится западный ветер.

1536 просмотров


Старости
Пророссийский президент начал войну с прозападным правительством
Пророссийский президент начал войну с прозападным правительством haqqin.az из Кишинева
Наша погода
Сегодня 8° / 5°
19 Янв 7° / 3°
20 Янв 5° / 2°
21 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8045 AZN
1 EUR   =   1.9302 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN


Новостная лента

Жители Гарадага перекрыли магистраль Баку-Астара
Тысячи азербайджанцев ждут пересадки глазной роговицы
Кризис для SOCAR не помеха наш комментарий
Власти Армении обманули военнослужащих Апрельской войны не было
Гражданин Азербайджана угрожал зарезать врачей скорой помощи Громкое дело в Петербурге
В Казахстане осудили офицеров за бездействие во время теракта
На аукционе сформировался новый курс маната
Баку отвечает Госдепу Дело Лапшина
Эстония решила присоединиться к маршруту Север — Юг
Тысячи километров кабеля, трансформаторы и подстанции Отчитывается «Азеришыг»
Погода в Азербайджане ухудшится
Семья «китайского Горбачева» попросила о его реабилитации
Лавров и Курц обсуждают Карабах
Стамбульского стрелка искал и Узбекистан
Россия поставила в Армению грозное вооружение — «Небо-М»
Китай против представителей Тайваня на инаугурации Трампа Назревает скандал
Турок пытался вывезти из Азербайджана десятки тысяч долларов
Госпитализирован Джордж Буш-старший
Университет «Кавказ» окончательно закрылся
В честь Трампа назвали моль с похожим начесом на голове
Египетский футболист включен в список террористов
Турки отпустили ближайшего соратника Ровшана Ленкоранского
Министр энергетики Саудовской Аравии на переговорах с Ильхамом Алиевым Визит в Давос; обновлено
Kapital Bank участвует в форуме Euromoney-2017
В Турции выданы ордера на арест еще сотен военных