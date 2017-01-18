Погода в Азербайджане ухудшится

19 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Ожидается дождь. Северо-восточный ветер к вечеру сменится на северо-западный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5 градусов тепла, днем 6-8, в Баку ночью 3-5, днем 6-8 тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность — 80-90%.

Сообщается, что 19 января погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, временами ожидаются дожди.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, мокрый снег, в горных и предгорных районах — снег. Местами туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 0-5 тепла.

19-20 января в некоторых районах погода будет нестабильной, временами ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Усилится западный ветер.