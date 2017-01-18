 

Тысячи километров кабеля, трансформаторы и подстанции Отчитывается «Азеришыг»

 

ОАО «Азеришыг» отчиталось о проделанной в 2016 году работе. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», в целях выполнения утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджана в 2014-2018 годах, ОАО в 2016 году осуществило самую масштабную перестройку и капитальные ремонтно-восстановительные работы для обеспечения устойчивой и бесперебойной доставки электроэнергии потребителям.

В ходе проведенных в районных центрах, поселках и деревнях работ устаревшее оборудование, сроки эксплуатации которого подошли к концу, было заменено на самое современное. Также деревянные столбы линий электропередач заменены на железные и железобетонные. Нестандартные, пришедшие в негодность алюминиевые кабели заменены на современные кабели с изоляцией.

ОАО сообщает, что оборудование на подстанциях в Шабране, Ленкорани, Шеки, Агсу, Загатале, Геранбое, Газахе, Масаллы, Саатлы и Самухе заменено на самое современное.

Заново построены и перестроены подстанции на Абшероне, в Губе, Нефтчале, Сумгаите, Ленкорани, Шеки, Имишли, Агджабеди, Агдаме, Самухе, Шабране, Гаджигабуле, Евлахе, Сальяне, Мингячевире, Джалилабаде, Дашкесане и Агстафе. Всего 35 подстанций.

В 2016 году в регионах Азербайджана проведено 30,7 км воздушных линий электропередач; 59 км 35 КВт кабеля и 308,7 км 35 КВт воздушных линий электропередач, 338,7 км 6-10 КВт кабеля и 1810,7 км 6-10 КВт воздушных линий электропередач; 420,5 км 0,4 КВт кабеля и 376,6 км 0,4 КВт воздушных линий электропередач; 2640,7 км изолированного кабеля; установлено 960 трансформаторов и 127 589 опорных столбов линий электропередач.

Проведены ремонтные работы на сотнях километров линий электропередач.

Помимо бесперебойной доставки электроэнергии десяткам тысяч абонентов проведенные работы уменьшат уровень технологических потерь и поспособствуют усовершенствованию учета потребления электроэнергии.

ОАО «Азеришыг» и в 2017 году продолжит мероприятия по бесперебойному и качественному обеспечению населения электроэнергией.

 

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