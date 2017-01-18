Эстония решила присоединиться к маршруту Север — Юг

Эстония заинтересована в подключении к международному транспортному коридору Север — Юг, уже ведет переговоры по нему, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД страны Свен Миксер.

«Да, Эстония заинтересована в данном проекте, и мы уже вели переговоры по данной теме, но о конкретных договоренностях еще рано говорить», — сказал Миксер.

Проект транспортного коридора Север — Юг инициирован Азербайджаном, Ираном и Россией. Грузы по маршруту протяженностью примерно 5,6 тысячи километров будут проходить морским, железнодорожным и автотранспортом всего за 14 дней. Его южная точка — индийский порт Мумбаи, оттуда путь пролегает, в том числе, по территориальным водам Пакистана, через Иран и Азербайджан в Россию. Предполагается, что в проект может быть включен эстонский порт Палдиски.