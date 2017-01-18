 

Баку отвечает Госдепу Дело Лапшина

 

Неверно классифицировать как свободу слова действия лица, незаконно посетившего оккупированные азербайджанские территории, нарушившего территориальную целостность Азербайджана, после чего еще раз посетившего Азербайджан по другому паспорту, вновь нарушив при этом государственную границу. Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывание официального представителя Госдепа США Джона Кирби в связи с задержанным по запросу азербайджанской стороны в Беларуси блогером Александром Лапшиным.

Этот вопрос лежит исключительно в правовой плоскости, и то, что кто-то представляется блогером, не дает оснований для нарушения законов и правил других стран, сказал Гаджиев.

В действиях Лапшина имеется достаточно элементов нарушения азербайджанских законов, и принцип верховенства закона должен применяться в едином порядке в отношении всех, отметил официальный представитель МИД Азербайджана.

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