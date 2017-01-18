 

На аукционе сформировался новый курс маната

 

По итогам валютного аукциона Центрального банка Азербайджана (ЦБА), проведенного в среду при участии Госнефтефонда страны, средневзвешенный курс маната к доллару был сформирован на уровне 1,8285 AZN/USD, сообщает Центробанк.

Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся трижды в неделю в формате односторонней продажи валюты.

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