 

В Казахстане осудили офицеров за бездействие во время теракта

 

Военный суд гарнизона западноказахстанского города Актобе вынес приговор в отношении проявивших трусость офицеров воинской части Национальной гвардии, на которую в июне прошлого года было совершено нападение террористов. Об этом в среду сообщило местное городское издание «Диапазон», передает ТАСС.

Согласно приговору суда, бывший дежурный воинской части Нацгвардии Кайнарбек Тастанбеков и его помощник Каиргали Уражанов признаны виновными по статье «Нарушение уставных правил несения службы, повлекшее тяжкие последствия». Тастанбекова приговорили к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, его помощник получил 3,5 года лишения свободы. Обоих лишили воинских званий.

Как сообщает издание, по версии следствия, во время нападения террористов на воинскую часть офицеры спрятались в туалете, не оказав должного сопротивления. Тастанбеков вины не признал, утверждая, что звонил в полицию, через окно туалета выскочил наружу и спешил к узлу связи, стрелял в нападавших, действовал по инструкции. Незадолго до возбуждения уголовного дела он уволился из воинской части по собственному желанию. Помощник Тастанбекова признался в суде, что не применил оружия и не отстреливался от террористов.

Группа последователей салафизма совершила 5 июня нападения на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии в Актобе, в результате чего погибли восемь человек, трое из которых - военнослужащие, несколько десятков получили ранения. После теракта в Казахстане был объявлен умеренный уровень террористической угрозы. Президент страны Нурсултан Назарбаев распорядился ужесточить антитеррористическое законодательство. Впоследствии выживших в ходе проведения силовиками спецоперации террористов приговорили к пожизненному лишению свободы.

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