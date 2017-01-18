 

Гражданин Азербайджана угрожал зарезать врачей скорой помощи Громкое дело в Петербурге

Автор: Отдел информации 

Следственные органы Следственного комитета РФ по Петербургу в связи с большим общественным резонансом приняли к производству уголовное дело по факту угрозы убийством водителю скорой. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, сегодня следствие намерено выйти с ходатайством в Куйбышевский районный суд об аресте подозреваемого - 45-летнего уроженца Азербайджана, проживающего в Северной столице.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По данным уголовного дела, днем 17 января подозреваемый  водитель автомобиля Mercedes  у дома 1 по Михайловской улице угрожал ножом водителю скорой. Ход расследования на особом контроле у руководства ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Как писали очевидцы в соцсети «ВКонтакте», ДТП с участием скорой и Mercedes произошло напротив входа в «Гранд Отель Европа» около 15:00. «Скорая» совершила касательное столкновение с автомобилем. Оттуда вышли двое мужчин, у одного из них был нож. Они вступили в словесную перепалку с водителем «скорой».

«Нападавшего скрутили сотрудники скорой помощи своими силами»,  пишет один из пользователей.

Отмечается, что полиция прибыла на место ЧП в течение двух-трех минут.

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