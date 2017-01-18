«Министерство обороны» (кавычки наши – haqqin.az) Нагорного Карабаха издало негласный указ не делать в военных билетах демобилизованных солдат записей об апрельской войне, не указывать участие в боевых действиях, не предоставлять никаких документов. Об этом пишет ереванская газета «Грапарк».

«В военных билетах демобилизованных солдат не отмечена апрельская война, а в военном билете одного из служивших в воинской части Матагиса в строке, где отмечают боевые действия, в которых участвовали военнослужащие, была запись, которую впоследствии закрасили белым маркером. Теперь демобилизованный молодой человек никому не докажет, что он находился в Матагисе в дни апрельской войны».

Как пишет ереванское издание, по данному вопросу к ним в редакцию обратились сразу несколько военнослужащих.

Не имеющие отметки об участии в боевых действиях теряют льготы. К примеру, военнослужащие, продолжившие обучение в вузе после демобилизации, не могут воспользоваться обещанной участникам «апрельской войны» льготой – 50-процентной скидкой на обучение.

Издание связалось с «пресс-секретарем» «минобороны» Карабаха Сенором Асратяном, по словам которого, «командованию известно о недовольстве людей, но решение принимал не он, и предложил обращаться в «министерство обороны» «НКР».

На наблюдение корреспондента о том, что у демобилизованных есть множество других жалоб, о которых они боятся заявить, Асратян ответил: «Ну, значит, так и надо жить трусливому человеку».

«В последующие после апрельской четырехдневной войны дни правительство, попав на патриотическую волну, давало большие обещания военнослужащим срочной службы, участвовавшим в боевых действиях, устанавливало для них льготы. Но наступает время демобилизации, и государство нарушает обещание», — заключила «Грапарак».