Словно злой рок преследует Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR) в последние годы. С одной стороны, компании предстоит реализовать ряд крупномасштабных региональных и внутренних проектов, с другой - цены на нефть упали так сильно, что свести концы с концами сегодня мечтают многие и более именитые компании. Но SOCAR эти трудности, кажется, нипочем. Более того, она одновременно реализует не один проект как внутри страны, так и за ее пределами. О ходе реализации ее многомиллиардных проектов в Турции и Грузии мы уже подробно писали.

Ход строительных работ в рамках проекта «Южный газовый коридор» - ведущая тема всех СМИ страны. Сегодня же мы остановимся на ходе реализации Госнефтекомпанией наиболее крупных внутренних проектов.

В первую очередь, наверное, это относится к экономической интриге последних двух лет - Азербайджанскому метаноловому заводу (AzMeCo), который пока юридически не перешел в собственность SOCAR. Этот завод, приобретший громкую славу по делу кредитных олигархов, связанных с Межбанком, был передан небанковской кредитной организацией «Аграркредит» в качестве «вирусных активов» крупнейшего банка страны. Но, по словам вице-президента SOCAR по экономическим вопросам Сулеймана Гасымова, в начале января Кабмин подписал распоряжение о прямой продаже завода «Аграркредитом» Госнефтекомпании без проведения аукциона.

Еще летом компания совместно с НБКО провела соответствующую оценку для осуществления сделки. После этого «Аграркредит» должен был обратиться в суд, выкупить активы у AzMeCo и только затем продать их на аукционе или осуществить прямую продажу после нового указания. Какой это долгий и нудный бюрократический процесс, думается, объяснять не надо. Но теперь документ о прямой продаже подписан. Значит, все юридические вопросы решены, в ближайшее время стоит ожидать окончательного приобретения завода Госнефтекомпанией.

Вопрос оплаты SOCAR также решит без особых проблем. В качестве первоначальной выплаты будут перечислены 416 млн манатов – старый долг ОАО «Азерэнержи» компании. Эти средства уже находятся на счету SOCAR и будут перечислены «Аграркредиту» сразу после сделки. Очередные выплаты осуществятся за счет новых долгов «Азерэнержи», не выплаченных нефтяной компании в 2015 году. Данный вопрос также нашел отражение в соответствующем решении Кабмина. В целом метаноловый завод оценен в 520 млн долларов, но по старому курсу. «Аграркредиту» же сделано предложение в манатах, стоимость актива в манатном выражении составляет 800 млн.

Да, как и ожидалось, AzMeCo резко подешевел в процессе передачи Госнефтекомпании. Это и понятно. Действующий завод, построенный олигархом Низами Пириевым, в результате козней бывшего главы Межбанка Джахангира Гаджиева неожиданно оказался без сырья – природного газа. Так он оказался не у дел и перешел в собственность банка, а после ареста самого Джаника его в числе прочих «грязных активов» МБА передали «Аграркредиту». Все это время AzMeCo продолжал действовать под управлением SOCAR - для этого было создано соответствующее неюридическое лицо. То есть компания выступает в данном случае не как постороннее лицо, а выкупает как бы уже свой завод.

Второй, не менее важный внутренний проект SOCAR - карбамидный завод в Сумгаите, строительство которого затягивалось из-за отсутствия средств. Но вот Госнефтекомпания завершает оформление кредита от Корейского экспортно-импортного банка (Korea Eximbank, KEXIM) на 500 млн евро, предназначенного для строительства карбамидного завода. По словам Гасымова, SOCAR уже подписала соглашение о привлечении кредита и передала его KEXIM. Правда, корейская сторона пока не спешит с его выдачей, она ожидает гарантийного соглашения по кредиту с правительством Азербайджана.

Но вице-президент считает, что вопрос предоставления госгарантии будет решен до конца текущего месяца. Схема кредита такова, что из общей суммы 500 млн. евро KEXIM планирует выдать 249 млн. евро на основе своих гарантий с привлечением средств германского Deutsche Bank, итальянского UniCredit и французского Societe General, а оставшийся 251 млн. евро выдаст напрямую за счет собственных средств.

Кредит выдается на 15 лет под крайне низкую годовую ставку. Получение кредита от этих трех банков должно было завершиться раньше, но в связи с подготовкой ОВОС эти работы замедлились, и SOCAR подписала с ними промежуточные договоры. В результате банки выдали компании полугодовые кредиты. А теперь она сразу от них получит 201 млн. евро, и уже из этой суммы погасит задолженность по выданным ранее краткосрочным кредитам. На сегодняшний день из 500-миллионного кредита уже получено и использовано 220 млн. евро. Стоимость проекта в целом оценивается примерно в 700-750 млн. евро.

Да и в целом, считает Гасымов, SOCAR намерена завершить прошедший год с прибылью (итоги года еще не подведены). Ведь по итогам первой половины прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 550 млн. манатов, и рассчитывает сохранить этот показатель. Конечно, это не миллиард с лишним более дорогих манатов, как в прошлые годы (лишь по итогам 2015 года чистый убыток SOCAR составил около 1,8 млрд. манатов), но и это неплохой показатель на фоне царящего кругом кризиса и спада производства.

Может возникнуть вполне резонный вопрос: почему же компания, имея сотни миллионов манатов чистой прибыли, пошла на такой непопулярный шаг, как повышение цен на природный газ, в том числе и для населения? Ведь раньше SOCAR, невзирая на колебания цен на мировом рынке не меняла цены на свою продукцию на внутреннем рынке. Но вице-президент ответил и на этот вопрос.

Дело в том, что примерно половину потребляемого в стране природного газа компания закупает в долларовом выражении у партнеров по соглашениям о долевом распределении добычи. И резкая девальвация маната просто вынудила SOCAR повысить цены на газ. Ведь для реализации всех проектов компании нужны очень большие средства А тут еще кризис, девальвация и прочие экономические и политические неурядицы, которые мешают нормальной работе. В таких условиях в ущерб себе не поработаешь…