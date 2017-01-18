 

Тысячи азербайджанцев ждут пересадки глазной роговицы

 

Около трех тысяч пациентов ожидают операции по пересадке глазной роговицы, ввоз которой в Азербайджан запрещен, заявил директор Национального центра офтальмологии им. Зарифы Алиевой Эльман Гасымов.

«В очереди на операцию по пересадке глазной роговицы в Азербайджане стоят 2987 пациентов. Но ситуация осложняется тем, что в стране имеется запрет на ввоз глазных трансплантантов, в результате чего многие могут не дождаться операции», - сказал он в среду в Милли Меджлисе.

Э.Гасымов предложил принять закон, разрешающий ввоз глазных роговиц в качестве лекарственных препаратов, и делать пациентам операции по пересадке глазных трансплантантов бесплатно.

«Эти люди нуждаются в операции, теряется драгоценное время и их здоровье», - сказал он.

В свою очередь, председатель комитета по медицине Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов выступил с предложением создания в Азербайджане банка глазных трансплантантов.

«В Азербайджане необходимо в будущем создать банк глазных трансплантов. А пока надо работать над подготовкой законопроекта, разрешающего их ввоз в страну», - отметил он.

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