Жители Гарадага перекрыли магистраль Баку-Астара

Жители Гарадагского района Баку, перекрывшие сегодня магистраль Баку-Астара, стали причиной больших пробок на дороге.

Как передает qafqazinfo, начальник отдела по связям с общественностью Главного Управления Государственной Дорожной Полиции Камран Алиев сообщил, что жители требуют строительства надземного перехода.

«Три дня назад в поселке Сангачал автомобиль сбил насмерть 9-летнего мальчика. И сегодня в связи с этим собрались люди, требующие строительства на этой территории надземного перехода. Это вызвало большие пробки, и на данный момент движение автомобилей уже возобновлено», - сказал он.

К.Алиев также отметил, что в связи с требованием жителей района соответствующие структуры провели с ними переговоры.