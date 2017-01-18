Подвалы 236 зданий в Баку затоплены водой

Подвалы 236 зданий в Гарадагском, Хатаинском, Низаминском и Бинагадинском районах Баку затоплены водой, сказал заведующий отделом санитарии Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Минздрава Зияддин Кязимов, передает Trend.

Большое количество осадков, выпадающих в последнее время в связи с климатическими изменениями, увеличит число затопленных подвалов, пояснил завотделом.

«РЦГЭ поднимает вопрос перед соответствующими органами исполнительной власти в связи с некоторыми зданиями в Баку, в подвалах которых обнаружена вода. Они сразу же должны предпринять упреждающие меры, но эти работы не проводятся», — подчеркнул Кязимов.

Зияддин Кязимов также отметил, что в Центр поступают обращения о том, что подвалы некоторых территорий заполнены бытовыми, сточными водами вперемешку с грунтовыми. В связи с этим в апреле-мае прошлого года были проведены проверки.

«Анализ образцов воды позволил установить, что в некоторых подвалах накапливаются грунтовые, в некоторых — канализационные, а в некоторых — грунтовые и сточные воды из-за устаревших, требующих ремонта коммуникационных линий. В связи с этим в Исполнительную власть города Баку представлена подробная справка», — отметил Кязимов.