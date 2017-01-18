Турция потребовала от НАТО поддержки

Глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар, выступая на встрече глав генштабов стран НАТО в Брюсселе, призвал Альянс предпринять более конкретные шаги в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

На традиционной сессии глав генштабов стран-членов НАТО, которая проходит в Брюсселе 17-18 января, участники обсуждают меры Альянса по укреплению собственной обороны и мер сдерживания, а также проводят встречу с коллегами из Грузии и Украины.

«Глава Генштаба ВС Турции генерал Хулуси Акар призвал страны НАТО к более конкретным шагам по поддержке усилий Анкары в борьбе с терроризмом. Выступая на заседании глав генштабов стран НАТО в Брюсселе, Акар отметил, что Альянс должен взять на себя большую ответственность в борьбе с террористами», — говорится в сообщении Генштаба Турции.