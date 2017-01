«Баку надеется, что новая американская администрация, применяя последовательный, стратегический подход, будет развивать отношения со своими партнерами на основе равноправия, взаимоуважения и с учетом их интересов», — заявил посол Азербайджана в Соединенных Штатах Элин Сулейманов, выступая на прошедшей 17 января в Госдепартаменте специальной конференции, посвященной внешнеполитическим ожиданиям от новой администрации президента Трампа, сообщает haqqin.az со ссылкой на Посольство Азербайджана в США.

Основная цель конференции, организованной Ассоциацией американской службы внешней политики (The Associates of the American Foreign Service Worldwide), состояла в обмене мнениями между дипломатами и послами, аккредитованными в Вашингтоне, мозговыми центрами и экспертами по данному вопросу. В конференции приняли участие свыше 150 экспертов.

Э.Сулейманов, информируя об истории азербайджано-американских отношений, констатировал, что проводимая Вашингтоном на протяжении последних восьми лет внешняя политика разочаровала многих его союзников и партнеров. Азербайджанский посол выразил надежду, что новая администрация Дональда Трампа выстроит равноправные суверенные отношения с Азербайджаном без вмешательства во внутренние дела страны.

Отметим, что созданная в 1960 году Ассоциация американской службы внешней политики — одна из старейших неправительственных организаций США, главной задачей которой является оказание поддержки американской дипломатии.

Заявление Э.Сулейманова с высокой трибуны Госдепа, адресованное новой администрации, можно объяснить большими ожиданиями правительства Азербайджана, которые вызваны предвыборной платформой Дональда Трампа. Краеугольным камнем предвыборной агитации нового американского президента являлся тезис о невмешательстве во внутренние дела других стран и желание пересмотра агрессивной внешней политики администрации Барака Обамы. Новая внешнеполитическая доктрина американского правительства может стать основой для становления качественно новых стратегических партнерских отношений между США и Азербайджаном. И отталкиваясь от новых приоритетов американской политики, Элин Сулейманов призвал власти США по-новому взглянуть на отношения с Азербайджаном.