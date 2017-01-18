Министр Натик Алиев дошел до Вьетнама

В столице Вьетнама Ханое состоялось первое заседание азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству, сообщили haqqin.az в Посольстве Азербайджана во Вьетнаме.

Председательствовали на заседании сопредседатели комиссии – министр энергетики Азербайджана Натик Алиев и министр промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Анем.

Вьетнамский министр назвал данное заседание очень важным с точки зрения дальнейшего развития отношений между нашими странами, выразил надежду на результативность встречи. Он рассказал о стремительном развитии экономики своей страны, пригласил азербайджанскую сторону, в том числе частный бизнес, активно участвовать в этом процессе и заверил, что во Вьетнаме созданы благоприятные условия для такого сотрудничества.

Стороны указали на важность реализации соглашений, достигнутых на этом заседании, определили конкретные направления сотрудничества, договорились об увеличении количества взаимных визитов на всех уровнях. Была также отмечена значимость установления прямых связей между бизнес-кругами двух стран.

Во время переговоров стороны предоставили информацию о социально-экономической ситуации в своих странах, обсудили перспективы сотрудничества в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, культуры, туризма, спорта, политики, дипломатического права и юриспруденции.

По итогам встречи был подписан Протокол первого заседания межправительственной комиссии.