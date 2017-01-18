 

Кравчук: «Украина теоретически может создать ядерное оружие»

 

Первый президент Украины Леонид Кравчук оценил шансы возвращения республике статуса ядерной державы. Об этом он рассказал телеканалу «112 Украина».

По словам бывшего главы государства, «сейчас идет манипуляция ядерным оружием», а тема стала популистской. «Когда этот вопрос ставился в мое время, мы считали, что на восстановление ядерного оружия нужно 45 миллиардов долларов. Думаю, сейчас это все 100. Я не знаю, где эти господа видят такие деньги», — заявил он.

В то же время Кравчук отмечает, что «теоретически государство может изготовить ядерное оружие — если может Северная Корея, то может и Украина». Однако он подчеркивает, что Европа и США категорически против увеличения на карте мира ядерных государств.

В 1992 году Киев подписал так называемый Лиссабонский протокол о признании Украины неядерным государством. В 1994 году Киев, Москва, Лондон и Вашингтон подписали Будапештский меморандум, по которому украинская сторона отказалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. 

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