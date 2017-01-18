 

Оползень нанес ущерб сотням домов в Шемахе

 

Оползень в Шемахинском районе привлек за собой ряд проблем в поселке Медресе.

Как сообщает АПА, в последние дни в поселке снова активизировался оползень, который охватил большую территорию.

В поселке Муганлы с 460 хозяйствами, где проживают 2400 человек, более чем в 150 домах образовались трещины различного размера. Два дома стали полностью не пригодными для проживания. В связи с этим жители получили компенсации и покинули свои дома. В данный момент семь домов находятся в аварийном состоянии.

В результате оползня 100 гектаров земли – частные участки и пахотные земли, фруктовые сады пришли в непригодное состояние. В последние дни еще один дом стал непригодным для проживания, семья оказалась в беспомощном положении. По словам жителей, несмотря на то, что наблюдается солнечная погода, оползни все еще продолжаются.

В Исполнительной власти Шемахинского района АПА сказали, что в результате оползня в районном центре и семи селах более 400 домам нанесен урон.

Отметим, оползень наиболее активно наблюдается в Шемахе и селах Чабаны, Медресе, Мейсери, Биринджи Чайлы, Муганлы, Аджыдере и Галейбугурд.

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