Азербайджан ждет инвестиций от Исламского банка

Азербайджан предложил Исламскому банку развития (ИБР) инвестировать в проекты создания промышленных парков и зон, производство стройматериалов, металлургии, производство машин и оборудования, химическую промышленность.

Такое предложение сделал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с миссией ИБР во главе с вице-президентом банка Сайедом Ага в Баку, отмечается в сообщении ведомства.

«Азербайджан готов к активному сотрудничеству с ИБР. Важны инвестиции ИБР в реальный сектор экономики Азербайджана, прямое финансирование крупных предприятий, участие в акционерном капитале», - сказал Ш.Мустафаев.

Министр отметил, что ИБР до сих пор инвестировал в 18 проектов в Азербайджане около $1 млрд, из которых 14 проектов уже завершены, реализация четырех продолжается.

С.Ага отметил, что ИБР продолжит активно участвовать в проектах в Азербайджане.