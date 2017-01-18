 

Рейтинг популярности Обамы достиг рекорда

 

Рейтинг популярности президента США Барака Обамы, покидающего пост 20 января, достиг наивысшего уровня с момента его первого года пребывания в Белом доме, свидетельствуют данные опроса CNN/ORC, передает РИА Новости.

Деятельность Обамы одобряют около 60% респондентов, такого уровня поддержки уходящий президент не добивался с июня 2009 года.

Кроме того, популярность Обамы как уходящего президента уступает только аналогичным рейтингам Билла Клинтона в январе 2001 года (66% поддержки) и Рональда Рейгана — 64% в январе 1989 года.

Опрос CNN/ORC был проведен по телефону с 12 по 15 января среди тысячи взрослых жителей США.

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