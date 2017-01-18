Несколько дней назад haqqin.az опубликовал репортаж о бедственном положении древних албанских церквей в Огузском районе Азербайджана.

Речь шла о двух церквях, одна из которых расположена в центре города Огуз рядом с районной больницей. Надо сказать, что в 1992 году именно эту албанскую церковь начали реставрировать как объект культуры и достояния христианской удинской общины Азербайджана. Однако затем ремонтные работы были приостановлены.

Под угрозой разрушения находилась и вторая албанская церковь в районе - Кала-Гергец. Представители удинской общины жаловались на то, что, несмотря на многократные обращения, местные власти не предприняли никаких шагов для того, чтобы сохранить эти исторические памятники архитектуры и культуры.

Однако после публикации на haqqin.az внимание на проблему с разрушающимися албанскими церквями решили обратить представители Министерства культуры и туризма.

Глава пресс-службы Министерства культуры и туризма Вугар Шихмамедов заверил, что в ближайшее время этот объект посетят специалисты Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Казалось бы, остается только радоваться тому, что проблема наконец-то нашла свое решение.

Но дело в том, что таких древних албанских церквей на территории Азербайджана достаточно много, большинство из них разрушается и осталось вне поля зрения соответствующих государственных органов.

Жители села Тубикенд Исмаиллинского района прислали в редакцию haqqin.az фотографии еще одной полуразрушенной албанской церкви в Тубикенд. Судьба этого архитектурного сооружения более печальная, нежели древних церквей в Огузе.

Проблему этой церкви усугубляет тот факт, что она не включена в реестр исторических памятников Азербайджана. А расселенные здесь беженцы и вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха превратили архитектурный памятник в хлев.

Эта церковь первой половины первого тысячелетия и само село Тубикенд расположены в труднодоступной местности, где нет нормальной грунтовой дороги. В начале прошлого века село массово заселили армяне, которые постепенно вытеснили оттуда удин. Этот памятник является наглядным примером древней истории этого края.

Тревожная ситуация, сложившаяся вокруг древних памятников Кавказской Албании, вызывает множество вопросов к исполнительной власти (Министерству культуры и туризма) и другим государственным органам, проявляющим безалаберное отношение к историческому наследию Азербайджана. История Кавказской Албании — один из главных аргументов в научной и идеологической борьбе с армянскими националистическими кругами, выдвигающими все новые территориальные притязания к Азербайджану. И вместо бережного отношения к памятникам истории мы демонстрируем абсолютное равнодушие, закрывая глаза на вымирание и исчезновение памятников и церквей, олицетворяющих историю древней Албании. Где логика наших правительственных чиновников? Куда смотрит Комитет по охране памятников истории, и почему Азербайджан собственноручно лишает себя последнего аргумента в идеологической схватке с националистической Арменией? Эти вопросы можно отнести к длинному ряду безответных…