До выборов в Туркмении допустили девять кандидатов

Центризбирком Туркмении завершил регистрацию кандидатов на должность президента страны, на высший государственный пост претендуют девять кандидатов, сообщает РИА Новости.

Выборы главы государства назначены на 12 февраля. В числе кандидатов: от Демократической партии – действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, от Партии промышленников и предпринимателей – председатель правления Акционерно-коммерческого банка "Рысгал" Бекмырат Аталыев и от Аграрной партии – председатель Марыйского областного комитета партии Дурдыгылыч Оразов.

Помимо партий кандидатов в президенты выдвинули инициативные группы граждан. Это заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области) Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, гендиректор производственного объединения "Гарабогазсульфат" Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

Таким образом, по количеству кандидатов нынешние выборы главы государства превзошли прошлые. В 2012 году на высший государственный пост в стране претендовали восемь кандидатов.