Паника в Азербайджане или все же в Армении?

Информация о размещении на территории российской военной базы в Армении (Гюмри) радиолокационного комплекса «Небо-М» вызвала молниеносную реакцию армянских правительственных источников, которые в срочном порядке поспешили опровергнуть ее. Армянские СМИ попытались объяснить появление этой информации царящей паникой в общественном мнении Азербайджана. Российский официоз все еще хранит молчание.

Отметим, что информация о размещении нового радиолокационного комплекса появилась в официальном органе Минобороны России.

Однако армянские источники в унисон опровергают ее достоверность.

Давайте обратимся к исторической хронике военно-политического партнерства Армении и России и попытаемся перепроверить подлинность этого сенсационного сообщения.

Начнем с того, что между Арменией и Россией заключено соглашение об объединенной системе ПВО. 30 июня 2016 года армянский парламент ратифицировал данное соглашение.

«В рамках данного соглашения мы сможем при реализации региональных противовоздушных задач использовать, к примеру, российские многофункциональные истребители четвертого поколения, системы С-300, противоракетные возможности, — заявил тогда Общественному телевидению Армении министр обороны страны Сейран Оганян. — Сможем использовать широкие радиолокационные возможности в рамках воздушной разведки».

Далее, в октябре 2016 года прошла тренировка Объединенной системы ПВО стран СНГ. Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана осуществляли дежурство по графику боевыми расчетами в рамках тренировки по управлению дежурными силами Объединенной системы (ОС) противовоздушной обороны (ПВО) государств-участников СНГ.

«Для устойчивого и непрерывного сопровождения целей, в роли которых выступают стратегические бомбардировщики, а также для выдачи информации огневым средствам поражения и наведения истребителей-перехватчиков на цели к тренировкам были привлечены радиотехнические батальоны и радиолокационные роты, оснащенные современными радиолокационными станциями «Небо-М» (речь именно об этом комплексе! - ред.), «Каста 2-2», «Гамма-С1», ВВО (всевысотный обнаружитель) и комплексами средств автоматизации «Фундамент», - сообщил тогда сайт Министерства обороны России.

Таким образом, еще в 2016 году Минобороны России официально заявило об использовании на территории Армении радиолокационной станции «Небо-М». Крупномасштабные учения сил ПВО проходили на территории семи государств, в том числе и в Армении.

Дальше - больше. В 2016 году официальный сайт Минобороны России распространил официальное сообщение о поставках пяти РЛК «Небо-М» в соответствующие военные базы: «Воздушно-космические силы России в прошедшем году получили пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На данный момент на вооружении находятся 10 таких комплексов».

Правда, в сообщении не указывается о дислокации этих комплексов, ибо информация о месте размещении считается засекреченной.

Однако в своей сегодняшней статье Евгений Даманцев, рассуждая о «преимуществах комплексов «Небо-М» в противоракетном звене ВКС РФ», опубликованной в журнале Минобороны России «Военное обозрение», фактически указал на один рубеж, где развертывается данный радиолокационный комплекс, - 102-я военная база в Гюмри. И далее объясняет целесообразность и закономерность этого стратегического решения: «Это станет достойным ответом на приобретенную Азербайджаном израильскую станцию Green Pine, а также сможет контролировать огромные участки воздушного пространства над Турцией, Ираком, Сирией и Грузией».

Паника царит не в Азербайджане, а скорее в Армении, особенно после размещения в Азербайджане израильской станции Green Pine и другого высокоточного израильского вооружения.

Итак, после «Искандеров» Россия разместила на своей базе в Армении второе стратегическое вооружение. Мы же лишь констатируем факты, а они свидетельствуют о том, что Армения находится в ожидании новой краткосрочной войны. А она не за зангезурскими горами...