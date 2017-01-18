Сотни казахстанских нефтяников объявили голодовку

К голодовке, объявленной 5 января работниками нефтесервисной компании Oil Construction Company, что на западе Казахстана, присоединились новые участники - нефтяники из этой же компании, работающие на месторождениях «Жетыбай» и «Каламкас», сообщает «Фергана».

Кроме того, акцию протеста против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК) поддержал профсоюз управления буровых работ из западноказахстанского города Жанаозен, входящий в структуру компании «Озенмунайгаз».

Все они требуют сохранить независимую профсоюзную ассоциацию, ликвидированную по решению чимкентского суда 4 января.

Нурбек Кушакбаев, общественный инспектор по охране труда и работник профсоюза OCC, сообщил, что сейчас в голодовке участвуют порядка семисот человек.