 

ЕС отменил санкции для крупных иранских компаний

 

Европейский Союз отменил санкции для четырех крупных компаний Ирана, связанных с нефтегазовым сектором, сообщает IRNA.

Уточняется, что из санкционных списков исключены пенсионный фонд Iran Oil Pension Fund Investment Company (OPIC), нефтяные компании Petropars Operation and Management Company (POMC), Petropars Resources and Engineering Company (PRE) и корпорация Iran Liquefied Natural Gas Company (Iran LNG), действующая в сфере поставок сжиженного газа.

Агентство отмечает, что компания OPIC играет фундаментальную роль в финансировании инвестиционных проектов в иранской нефтяной индустрии.

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