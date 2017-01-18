 

В России отчеканили монету с Трампом

 

В Златоусте Челябинской области оружейники изготовили пробную монету-медальон весом 1 кг и диаметром 12 см с портретом избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Сообщается, что всего планируется выпустить 25 серебряных медальных монет, 15 комбинированных, из серебра и золота, а также 5 золотых. Каждой из них будет присвоен свой уникальный номер. На лицевой стороне монеты выбит сам Трамп, на оборотной — статуя Свободы на фоне американского флага, по периметру нанесена надпись In Trump We Trust («Мы верим в Трампа») по аналогии с фразой на американских банкнотах In God We Trust («Мы верим в Бога»).

Первый экземпляр направлен в подарок президенту России Владимиру Путину и в данный момент находится в музее Кремля.

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