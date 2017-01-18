Согласно информации ряда армянских СМИ, между ближайшим окружением Сержа Саргсяна и премьер-министром Кареном Карапетяном идет нешуточная война.

Со ссылкой на свои источники сразу несколько ведущих в Армении СМИ написали о том, что между главой президентского аппарата Арменом Геворкяном, его первым заместителем Алексаном Арутюняном и премьер-министром Кареном Карапетяном намечается серьезный конфликт.

Согласно информации, недавно Геворкян и Алексанян предложили Карапетяну помочь подготовить его пресс конференцию, на что получили от Карапетяна отказ в весьма грубой форме. В результате со стороны Геворкяна и некоторых представителей ближайшего окружения Саргсяна прошедшая 13-ого января пресс-конференция премьер-министра была подвергнута публичной критике. Ее назвали не иначе как позорной.

Вместе с тем, со стороны все того же окружения Саргсяна, проходившая в эти дни пресс конференция Минобороны Вигена Саргсяна была удостоена очень высокой оценки и прокручена по всем подконтрольным президентскому аппарату СМИ.

Согласно данным источников некоторых армянских изданий, шансы Карапетяна на то чтобы удержаться в кресле премьер-министра становятся все слабее и якобы окружение Саргсяна хочет видеть на его месте все того же Вигена Саргсяна.