 

Турция сняла ограничения на экспорт стрелкового оружия

 

Турция сняла ограничения на экспорт стрелкового оружия и легкого вооружения, в частности пулеметов, винтовок и дробовиков, сообщил агентству Anadolu министр национальной обороны Турции Фикри Ышик.

По его словам, также снято полное ограничение на экспорт пистолетов, автоматов, звуковых и сигнальных ракет.

Оборонная промышленность Турции производит высокотехнологичную продукцию с высоким КПД, отметил министр.

«Если в 2002 году Турция удовлетворяла 80 процентов своих потребностей в вооружении за счет импорта, то на сегодняшний день этот показатель снизился до 40 процентов. То есть уже 60 процентов потребностей оборонной сферы удовлетворяется за счет внутреннего производства», - сказал Ышик.

По его словам, необходимо продолжить развитие оборонной промышленности, так как это даст возможность внести вклад в экономику страны, увеличить экспорт и представить продукцию сектора на зарубежных рынках.

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