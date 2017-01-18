До инаугурации нового президента США Дональда Трампа остаются считанные часы. Ощущение, что в мире уже никто не может говорить ни о чем другом, кроме как об этом событии. Каким встретит человечество 21 января — первый день Трампа в Белом доме? Каковы будут его первые шаги на поприще президента?

Во время всей избирательной кампании в США и после нее в Америке доминировала тема вмешательства в выборы «русского медведя». Сначала это были предполагаемые кибератаки российских хакеров против Демократической партии США, что должно было очернить кандидата этой партии Хиллари Клинтон и помочь Трампу победить. Потом стали набирать силу обвинения в адрес Трампа в том, что он скрывает свои финансовые связи с Россией. Незадолго до инаугурации разгорелся скандал с публикацией изданием Buzzfeed некоего доклада о том, что у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США. Наконец последним словом в этой серии стал документальный фильм британской ВВС «Трамп — кандидат Кремля».

Обвинения в адрес Дональда Трампа стали принимать настолько массовый и систематический характер, что в США заговорили о возможном импичменте президента. Закон дает Конгрессу такое право, если выяснится, что лидер действительно скрыл информацию о своих отношениях со страной, которую Америка считает своим врагом. Импичмент президента США — это серьезно. И по этой причине всё, что сейчас Трамп говорит о России, какую стратегию он предлагает в отношении этой страны, является важным для всего мира.

Гермофоб и «зажигалка»

Выступая на днях на Гайдаровском экономическом форуме в Москве, премьер-министр Дмитрий Медведев блеснул знанием жаргона российских блогеров и пользователей соцсетей. «Так много интересного происходит в некоторых странах, — сказал он. — Политики сейчас зажигают не по-детски, что называется».

Председатель правительства России не мог иметь в виду никого другого, кроме Трампа. Вот уж зажигает, так зажигает. И притом, заметьте, не без чувства юмора. Отвечая на своей первой после избрания пресс-конференции на вопрос, были ли у него отношения в Москве с русскими проститутками, он сказал: «Я гермофоб. Поверьте мне, я очень боюсь микробов».

После этого скандал с компроматом, якобы собранный на Трампа российскими агентами спецслужб, в Вашингтоне решили не разматывать. Автор доклада, бывший сотрудник британской MI-6 Кристофер Стил не привел никаких доказательств того, что Трамп, как утверждалось, нанимал московских жриц любви, чтобы те мочились на постель в номере «Ритц-Карлтон», в котором располагался Барак Обама во время своего визита в Москву.

Однако тема личных отношений 45-го президента США с Россией никуда не делась. Так что нетрудно предвидеть, что обвинения в ангажированности и попытках скрыть свой российский бизнес еще очень долгое время будут доминировать и в большой американской прессе, которая очень не любит Трампа, и в Конгрессе, который тоже его не слишком жалует. При том, что пресса и Конгресс очень плохо относятся к России, и в ближайшие годы этот тренд также трудно преодолим.

Резко негативное отношение к Москве на Капитолийском холме в полной мере проявилось во время слушаний в связи с утверждением Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. Респектабельный седой Тиллерсон, которому когда-то Владимир Путин вручил орден Дружбы народов, выкручивался как мог. Он назвал Россию «опасной, но предсказуемой» страной, заявив, что Кремль действует в своих интересах, которые достаточно прозрачны.

При этом кандидат в госсекретари осудил присоединение Крыма, обвинил Россию в агрессии против Украины и не исключил поставок ей летального оружия в случае обострения конфликта в Донбассе. Одним словом, атаки журналистов были отражены, но каких трудов это стоило будущему госсекретарю, легко просматривалось на экране.

В тисках сдержек и противовесов

Слушания в Конгрессе, по утверждению ключевого игрока команды Трампа, были призваны, как считает российский эксперт Татьяна Становая, нащупать компромисс между сторонниками жесткой санкционной политики в отношении России (а таковых большинство как среди республиканцев, так и демократов) и новым подходом Дональда Трампа.

Но контуры этого компромисса остались не ясны. Устроивший Тиллерсону допрос с пристрастием сенатор Марко Рубио, считающий себя большим спецом по внешней политике, был крайне недоволен тем, что кандидат в госсекретари не стал называть Путина «военным преступником».

Американский Конгресс, в первую очередь, его верхняя палата, настроен чрезвычайно жестко в отношении России. Представители двух партий разработали проект закона, который значительно расширяет и ужесточает антироссийские санкции. Его авторами стали десять сенаторов, от республиканцев — упомянутый Марко Рубио и известный русофоб Джон Маккейн, от демократов — авторитетные Бен Кардин, Линдси Грэм, Роберт Менендес.

И предложенные ими санкции — не те жалкие меры, которые были приняты в последние дни Обамой, они лишь расширили список российских чиновников, которые попали в санкционный список Америки. Закон сенаторов под названием «О противодействии враждебным действиям России» должен резко ограничить возможности для сотрудничества американских компаний с Россией. В частности, он запрещает им вкладывать более 20 миллионов в совместные проекты, связанные с разработкой нефтяных и газовых месторождений (в случае его принятия ExxonMobil Рекса Тиллерсона не будет иметь никаких перспектив в России).

Речь идет об энергетических санкциях, которые, по мнению российских экспертов, могут быть наиболее болезненными среди всех карательных мер Запада в отношении России.

«Российский ТЭК критически зависит от иностранных технологий и оборудования, обеспечивающих разведку и разработку новых месторождений, — говорит бывший премьер, ныне известный оппозиционер Михаил Касьянов. — Российское машиностроение обеспечивает наш ТЭК технологическим оборудованием лишь на 15-20% от потребности. Без использования западных технологий и оборудования, главным образом из США и Канады, запуск новых месторождений будет технически невозможен».

Можно по-разному относиться к Касьянову как к оппозиционной политической фигуре, но в его компетентности в сфере экономики и, в частности, энергетики сомневаться не приходится.

Между тем отменить этот закон Сената в случае его принятия будет чрезвычайно трудно. В отличие от «исполнительных указов» президента Обамы эти санкции на годы.

Что в этих условиях может предпринять президент Трамп? Его пространство для маневра существенно ограничивается.

Но ладно бы, если бы новый президент приступил к разработке своей российской стратегии в условиях более или менее нормальных, приемлемых отношений с этой страной. Но Обама оставляет ему полный хаос в этих отношениях, когда они находятся, что называется, ниже плинтуса.

Трамп уже начал менять свой тон по отношению к России. Он уже не отрицает, как раньше, что Россия могла стоять за хакерскими атаками на Америку. Правда, напомнив американцам, что тем же давно занимаются спецслужбы их страны. В Москве многие убеждены, что Кремль по-прежнему, хотя и более осторожно, чем раньше, надеется улучшить отношения с США при Трампе. Ведь не может же он, считают российские политики, взять и перечеркнуть все, о чем неоднократно говорил и во время избирательной кампании, и после нее: «Хорошие отношения с Москвой — это актив, а не пассив». Находятся, однако, пессимисты, напоминающие о том, что в США дистанция между кандидатом в президенты и президентом, как говорил герой А.С. Грибоедова, «огромного размера». Этот спор может разрешить лишь политическая практика ближайшего будущего.

Санкции в обмен на ядерные боеголовки

Буквально накануне инаугурации в интервью британской The Times Трамп сказал нечто такое, что заставляет крепко задуматься над сделанным им предложением. Он допустил возможность снятия санкций с России в обмен на ее согласие значительно сократить ядерный арсенал. Это заявление тут же попало под шквальный огонь противников нового президента.

Часть российских экспертов полагает, что такая сделка невозможна в принципе. Однако ее огласил избранный президент Америки. И даже если согласиться с логикой критиков, никуда не деться от главного: Трамп фактически призывает к ядерному разоружению!

Да, разумеется, договор о сокращении ядерного арсенала должен быть двусторонним и симметричным, и, как показывает опыт послевоенного мира, такие договоры готовятся годами. При том, что в их тексте выверяется каждая точка и запятая. Пусть это и так. Но предложение важно тем, что Трамп настойчиво отстаивает идею налаживания сотрудничества с Россией, что сулит миру такие перемены, о которых он мог только мечтать. И «зажигает», как сказал бы премьер Дмитрий Медведев. Но это лишь вопрос стиля. А о содержании практической политики можно будет говорить лишь после 20 января. Ждать осталось недолго. Но на всякий случай хочется перекреститься: Господи, спаси и сохрани!