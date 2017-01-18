 

Вагит Алекперов о цене на нефть

 

Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов ожидает, что в первом полугодии 2017 года цена на нефть в связи с соглашениями по сокращению добычи будет находиться в диапазоне $50-60 за баррель. "ЛУКОЙЛ" ограничил добычу с 200 скважин. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Я уверен, что в ближайшее время коридор $50-60 (за баррель) будет уже реальным. А дальше, во втором полугодии, все будет зависеть от того, насколько рынок будет реагировать на эти действия", - сказал он.

"Может быть, наоборот, придется начать вводить новые мощности, потому что запасы, мы наблюдаем, каждую неделю снижаются. Те запасы, которые накапливались практически последние два года", - отметил глава "ЛУКОЙЛа".

Алекперов считает, что все страны ОПЕК будут выполнять обязательства даже в случае решения о наращивании добычи после истечения срока достигнутых договоренностей.

"Я уверен, что, если даже будет увеличение добычи, это будут согласованные действия, которые не повлияют на рынок, а наоборот, будут направлены на его стабилизацию", - отметил он.

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