Савченко исключили из Комитета по нацбезопасности Украины

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны исключил депутата парламента Надежду Савченко из своего состава за разглашение ею списка пленных, находящихся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщает ТАСС.

Выступая в среду на заседании комитета, Савченко заявила, что не признает обвинений в свой адрес. "Закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею", - подчеркнула она, пообещав, что будет и в дальнейшем присутствовать на заседаниях комитета, даже не будучи его членом.

Кроме того, комитет принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать правовую оценку действиям Савченко.