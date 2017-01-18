Совет Европы обвиняет США в коррупции

Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), являющаяся органом Советом Европы, представила доклад, в котором призывает власти США уделить большее внимание проблеме конфликта интересов среди конгрессменов, судей и прокуроров, сообщает Центр правовых реформ Азербайджана (AHİM).

ГРЕКО признает наличие в США надежной правовой, этической и институциональной базы, направленной на борьбу с коррупцией среди указанных групп чиновников. В то же время отмечается недостаточная прозрачность так называемой «предварительной» фазы подготовки новых законодательных актов в Конгрессе США, предшествующей представлению законопроектов в Палате представителей или Сенате.

Кроме того, ГРЕКО призывает американские власти рассмотреть возможность введения дополнительных мер в отношении взаимодействия членов Конгресса с лоббистами и их найма в качестве таковых после истечения сроков полномочий. С этой целью, считает ГРЕКО, законодатели должны не только раскрывать наличие потенциальных конфликтов интересов по уже действующим правилам, но и извещать о них в случае, если такие конфликты возникнут «внезапно» в ходе их деятельности.

Признавая тот факт, что независимость судей в США на федеральном уровне обеспечена их пожизненным назначением на должности, ГРЕКО, в то же время выразила озабоченность тем, что две категории федеральных судей (по делам о банкротстве и мировые судьи) не защищены в той же мере, и призвало судейское сообщество продумать решение этой проблемы.

В том, что касается деятельности прокуроров, ГРЕКО отмечает, что система контроля над этой структурой в исполнительной власти США должна быть еще больше ужесточена, поскольку прокуратура страны наделена широкими дискреционными полномочиями и строится на строгих иерархических принципах. В частности, утверждается в докладе, необходимо ввести обязательное обеспечение письменной фиксации приказов и распоряжений, отдаваемых вышестоящими инстанциями нижестоящим уровням прокурорской системы. Кроме того, ГРЕКО считает, что жалобы на действия прокуратуры в США должны рассматриваться органами, обладающими достаточной автономностью и независимостью от нее, а сам этот процесс должен стать еще более прозрачным.