 

Стамбульский стрелок: «Не убивайте меня» подробности ареста

 

Абдулгадир Машарипов, хладнокровно расстрелявший в новогоднюю ночь посетителей стамбульского ночного клуба Reina, дал первые показания, передает Hürriyet Daily News.

В своих первых показаниях Машарипов рассказал, как именно выбирал цель для совершения теракта. По его словам, от «эмира ИГИЛ» в сирийской Ракке он получил задание: совершить в новогоднюю ночь теракт на Таксиме - центральной площади Стамбула.

Он показал, что тайными путями проник из Сирии в Турцию через Иран в январе прошлого года: «Я остановился в Конье. Тогда и получил инструкции из Ракки».

На следующий же день после теракта сотрудник дорожной полиции в Бакыркёй заметил Машарипова на заднем сиденье такси и узнал в нем террориста, устроившего бойню в Reina. Полицейский остановил машину и приказал Машарипову предъявить документы, в ответ тот выстрелил, и машина резко тронулась с места. Позже автомобиль был обнаружен в Бейоглу. Задержанный водитель, у которого был китайский паспорт, в своих показаниях опознал в нем террориста в Reina.

Выйдя на след террориста, полиция устроила облаву на дом в Зейтинбурну, но опоздала. Машарипов уже ушел, взяв с собой 4-летнего сына и оставив там жену с полуторагодовалой дочерью. Жена террориста была арестована, в доме при обыске обнаружена пачка сигарет с брызгами крови и одной сигаретой внутри.

Стало известно, что из Башакшехира террорист перебрался в Эсенюрт.

Там он обосновался в арендованной квартире номер 36 на улице Бахчеоглу 911, в квартале Учевлер.

Полиция взяла дом, где остановился Машарипов, под усиленное наблюдение. Это было за четыре дня до спецоперации по захвату террориста.

Вместе с Машариповым арестованы мужчина и три женщины. Выяснилось, что один из его сообщников – выходец из Ирака, ранее сообщалось, что он является уроженцем Кыргызстана.

Поняв, что все кончено, террорист сказал по-турецки скрутившему его спецназу: «Не убивайте меня».

1437 просмотров


Старости
Пророссийский президент начал войну с прозападным правительством
Пророссийский президент начал войну с прозападным правительством haqqin.az из Кишинева
Наша погода
Сегодня 7° / 5°
19 Янв 6° / 3°
20 Янв 5° / 2°
21 Янв 7° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8045 AZN
1 EUR   =   1.9302 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN


Новостная лента

Мошенники имитировали голос Кадырова и вымогали деньги
Трамп ограничил число участников пресс-конференций в ответ на письмо журналистов
Стамбульский стрелок: «Не убивайте меня» подробности ареста
Совет Европы обвиняет США в коррупции
Еврокомиссар на переговорах с Ильхамом Алиевым визит в Давос
В Шабране повесился ученик 6-го класса
Савченко исключили из Комитета по нацбезопасности Украины
Вагит Алекперов о цене на нефть
Всю недвижимость Великобритании оценили в $8,4 трлн
Турция сняла ограничения на экспорт стрелкового оружия
Турция и Россия вместе бомбят ИГИЛ
Не судите Трампа и не судимы будете! новый отсчет времени
Раскол в свите Саргсяна? Армянские источники
В России отчеканили монету с Трампом
ЕС отменил санкции для крупных иранских компаний
Сотни казахстанских нефтяников объявили голодовку
В Карабахе перестрелка: погиб армянский солдат
Еще раз о грозном комплексе «Небо-М» в Армении Паника в Азербайджане или все же в Армении?
В Азербайджане пропал 82-летний гадальщик
До выборов в Туркмении допустили девять кандидатов
Рейтинг популярности Обамы достиг рекорда
SOS: Разрушается еще одна албанская церковь… В Исмаиллинском районе наш почтовый ящик; фото
В Турции задержан доставлявший взрывчатку курьер ИГИЛ
Азербайджан ждет инвестиций от Исламского банка
В Азербайджане ученик второго класса утонул в канале