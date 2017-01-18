Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления в должность не будет переносить из Белого дома в другое здание место проведения брифингов для прессы. Однако он предупредил, что ограничит число журналистов, которые будут участвовать там в пресс-конференциях. Об этом будущий глава администрации США заявил в опубликованном интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Как стало известно ранее, переходная команда Трампа обсуждала инициативу о переносе места проведения брифингов для прессы из западного крыла Белого дома в здание Исполнительного офиса президента США, расположенного рядом с резиденцией главы государства. Эта новость вызвала гневную реакцию многих средств массовой информации, критически настроенных к будущему главе администрации. Они расценили это как враждебный выпад против американской прессы, большая часть которой в период предвыборной кампании не поддерживала или критиковала Трампа.

Журнал Columbia journalism review опубликовал открытое письмо от представителей американской прессы на имя Дональда Трампа, составленное в решительном и конфронтационном духе. Послание от имени "журналистского корпуса" подписал главный редактор этого отраслевого издания Кайл Поуп. Авторы письма констатировали, что отношения между американской прессой и Трампом являются натянутыми и обвинили избранного президента США в том, что он якобы пытается ограничить объем доступной журналистам информации, чтобы манипулировать ими.