 

Мошенники имитировали голос Кадырова и вымогали деньги

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме сообщил о задержании двух мошенников, которые вымогали деньги, имитируя его голос, сообщает «Газета.ру».

«В полицию обратился предприниматель Зубайр Зайнадиев, проживающий и работающий в Сургуте. Он заявил, что кто-то звонит ему от моего имени и требует, чтобы отдал свою машину и деньги в РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Нас заинтересовала эта вопиющая информация и, злоумышленники нашлись», — написал он.

Задержанными оказались двое уроженцев Чечни, проживающих в Сургуте. По словам Кадырова, сами они отрицают свою вину, заявляя, что хотели «просто пошутить».

Кадыров также сообщил, что некоторые самозванцы распространяют «противоречивую информацию» о нем через мобильное приложение Periscope, а также фальшивые страницы в социальных сетях и напомнил интернет-адреса своих официальных аккаунтов.

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Мошенники имитировали голос Кадырова и вымогали деньги
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