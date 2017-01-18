Ильхам Алиев о реализации транснациональных проектов в Азербайджане

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, сообщает официальный сайт главы государства.

Ильхам Алиев поблагодарил К. Шваба за очередное приглашение на Всемирный экономический форум.

Глава государства отметил, что между Азербайджаном и Всемирным экономическим форумом налажены эффективные сотруднические отношения. Он добавил, что это сотрудничество полностью соответствует целям Давосского форума по улучшению ситуации в странах мира.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане предприняты все меры для обеспечения безопасности и стабильности. Подчеркнув географическое расположение страны, глава государства отметил, что данный фактор способствует успешной реализации крупных транснациональных проектов, в том числе таких, как Север-Юг, Восток-Запад и др. Президент Ильхам Алиев рассказал о процессах развития, которые идут в стране в последние годы. Глава государства добавил, что Азербайджан входит в новый этап развития, и ведутся меры по диверсификации экономики, в том числе и экспорта.

Исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб отметил эффективность сотрудничества между Азербайджаном и структурой и подчеркнул, что участие президента на этом форуме внесло вклад в двустороннее сотрудничество.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.