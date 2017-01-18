 

Сенегал ввел войска в Гамбию

 

Сенегал ввел войска в Гамбию - за день до истечения мандата президента этой страны Яйя Джамме, который отказался передать власть своему преемнику, победившему на выборах.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сенегальской армии и гуманитарных организациях, передает ТАСС.

Жители двух сенегальских городов, расположенных на границе с Гамбией, также сообщили, что колонны военнослужащих вошли на территорию соседней страны.

Национальная ассамблея Гамбии в среду приняла резолюцию, разрешающую Джамме оставаться у власти еще три месяца, сообщило национальное телевидение.

19 января должен вступить в должность победивший на выборах 1 декабря 2016 года новый президент республики Адам Барроу. Джамме сначала признал поражение, однако затем заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Он оспорил исход выборов в Верховном суде.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) неоднократно призывало Джамме передать власть и пригрозило военным вмешательством в случае отказа. Африканский союз заявил, что после 19 января не будет более считать Джамме президентом. В ответ политик заявил об "исключительном и беспрецедентном уровне иностранного вмешательства" и ввел в стране чрезвычайное положение.

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