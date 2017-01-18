 

Лжепохищение дочери Саргсяна видео

Автор: Отдел Армении 

Вот уже два дня как в некоторых российских СМИ крутится новость о похищении Анны Егунян, дочери армянского бизнесмена Саргсяна из Солнечногорска.

Девушка пропала 16 января и как утверждает информагентство «360», похитителем является бывший компаньон Саргсяна, который таким кардинальным методом пытается добиться от бизнесмена выплаты долга.

В беседе с корреспондентом дед Анны Гвидон Саргсян рассказал, что 16 января его внучка пошла утром в школу, а после уроков должна была поехать к репетитору по математике, однако по дороге куда-то исчезла.

Старший Саргсян также рассказал, что девушке один раз удалось связаться с семьей и сообщить, что ее схватили на улице неизвестные люди и насильно усадили в машину. В единственном телефонном разговоре она сказала: «Я хочу жить, пожалуйста, сделайте все, что они просят!»

По сообщениям СМИ, похитители потребовали от бизнесмена один миллион долларов. Однако вскоре, когда полиция уже начала следственно-розыскные мероприятия, в студию телекомпании «360» позвонил отец девушки и заявил, что история с похищением его дочери - ложь, и что он намерен подать в суд на СМИ, распространяющие эту новость. По словам Саргсяна, обе его дочери дома, а сам он никому никаких денег не должен.

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